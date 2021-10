Lewis Hamilton chiarisce l’attrito con il team: “Solo insinuazioni, in gara…” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La frustrazione c’è stata, così come il piccolo alterco via radio. Lewis Hamilton non ha gradito il cambio gomme “indesiderato” nelle ultime battute del Gran Premio di Turchia. Dinamiche, realmente accadute, che sono state minimizzate dal pilota inglese che ha ricacciato indietro gli spettri di una presunta frattura tra lui e la squadra. Non è successo nulla, alla fine: sono dinamica da team governate, spesso, dall’adrenalina del momento. Lewis Hamilton ammonisce la stampa: “Non è vero che sono arrabbiato…” Ecco le parole, affidate ai social, del campione del mondo di Formula Uno in merito al battibecco via radio con il team durante il Gran Premio di Turchia: “Buongiorno a tutti, questa mattina ho letto alcune insinuazioni dei media in merito a quanto successo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La frustrazione c’è stata, così come il piccolo alterco via radio.non ha gradito il cambio gomme “indesiderato” nelle ultime battute del Gran Premio di Turchia. Dinamiche, realmente accadute, che sono state minimizzate dal pilota inglese che ha ricacciato indietro gli spettri di una presunta frattura tra lui e la squadra. Non è successo nulla, alla fine: sono dinamica dagovernate, spesso, dall’adrenalina del momento.ammonisce la stampa: “Non è vero che sono arrabbiato…” Ecco le parole, affidate ai social, del campione del mondo di Formula Uno in merito al battibecco via radio con ildurante il Gran Premio di Turchia: “Buongiorno a tutti, questa mattina ho letto alcunedei media in merito a quanto successo ...

Advertising

scommesse_it : Miliardi di dati, fantasia e ore di guida virtuale: viaggio nel simulatore Mercedes - dinoadduci : Miliardi di dati, fantasia e ore di guida virtuale: viaggio nel simulatore Mercedes - Foodef11 : Miliardi di dati, fantasia e ore di guida virtuale: viaggio nel simulatore Mercedes - Gazzetta_it : F1 Mercedes: come funziona il simulatore che fa vincere il team di Lewis Hamilton - biazzarro : @lauvtaro ho lewis hamilton e george russell non so quanto ti possano interessare -

Ultime Notizie dalla rete : Lewis Hamilton Miliardi di dati, fantasia e ore di guida virtuale: viaggio nel simulatore Mercedes Come sviluppare e migliorare una macchina di Formula 1 in un'epoca in cui il regolamento vieta l'accensione dei motori fuori dai weekend di gara e riduce la durata delle sessioni di prove libere? Non ...

Formula 1, Le lotte mondiali in terra d'America Domenica 24 ottobre 2021, andrà in scena il XLV United States Grand Prix. Il tracciato texano di Austin rinnoverà la sfida tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, tra Red Bull - Honda e Mercedes. All'indomani del GP della Turchia, il duello mondiale tra i due contendenti è più che mai acceso e aperto: l'olandese comanda a quota 262,50 punti, l'...

Hamilton “La Ferrari? Un’idea durata poco, contento alla Mercedes. E grazie alla moda ora posso essere me stesso” La Gazzetta dello Sport Toto Wolff e quei dubbi sull'affidabilità del motore Mercedes La preoccupazione del team principal Mercedes, Toto Wolff, è palpabile: quattro power unit dovrebbero essere sufficienti per finire la stagione, ma non è da escludere la necessità di dover montare un ...

Mercedes non esclude altre penalità per il motore di Hamilton Toto Wolff spera che il quarto ICE montato in Turchia sulla monoposto dell'inglese possa durare sino a fine campionato, ma non esclude la possibilità di utilizzarne un quinto in caso di necessità ...

Come sviluppare e migliorare una macchina di Formula 1 in un'epoca in cui il regolamento vieta l'accensione dei motori fuori dai weekend di gara e riduce la durata delle sessioni di prove libere? Non ...Domenica 24 ottobre 2021, andrà in scena il XLV United States Grand Prix. Il tracciato texano di Austin rinnoverà la sfida tra Max Verstappen e, tra Red Bull - Honda e Mercedes. All'indomani del GP della Turchia, il duello mondiale tra i due contendenti è più che mai acceso e aperto: l'olandese comanda a quota 262,50 punti, l'...La preoccupazione del team principal Mercedes, Toto Wolff, è palpabile: quattro power unit dovrebbero essere sufficienti per finire la stagione, ma non è da escludere la necessità di dover montare un ...Toto Wolff spera che il quarto ICE montato in Turchia sulla monoposto dell'inglese possa durare sino a fine campionato, ma non esclude la possibilità di utilizzarne un quinto in caso di necessità ...