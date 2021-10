Letta “Meloni contro Lamorgese per coprire sue responsabilità” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) SULMONA (ITALPRESS) – “A me sembra che ci sia il tentativo in queste ore di semplicemente sviare l’attenzione dalle elezioni di domenica e lunedì prossimo. E’ un tentativo di coprire e di parlare di altro e di togliere l’attenzione rispetto a Roma e alla campagna elettorale di Roma. Leggo così l’atteggiamento di oggi della Meloni, ed è un modo per cercare di coprire le proprie responsabilità rispetto al fatto che nelle ore successive non c’è stata una condanna chiara rispetto alla matrice fascista di questo evento”, ovvero l’assalto sabato scorso alla sede Cgil di Roma, “e ritengo che siano profondamente sbagliati i toni usati oggi in Parlamento”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine di un’iniziativa a Sulmona, a chi gli ha chiesto un commento a quanto affermato durante il ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 ottobre 2021) SULMONA (ITALPRESS) – “A me sembra che ci sia il tentativo in queste ore di semplicemente sviare l’attenzione dalle elezioni di domenica e lunedì prossimo. E’ un tentativo die di parlare di altro e di togliere l’attenzione rispetto a Roma e alla campagna elettorale di Roma. Leggo così l’atteggiamento di oggi della, ed è un modo per cercare dile proprierispetto al fatto che nelle ore successive non c’è stata una condanna chiara rispetto alla matrice fascista di questo evento”, ovvero l’assalto sabato scorso alla sede Cgil di Roma, “e ritengo che siano profondamente sbagliati i toni usati oggi in Parlamento”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, a margine di un’iniziativa a Sulmona, a chi gli ha chiesto un commento a quanto affermato durante il ...

Advertising

myrtamerlino : Ci sono immagini che valgono più di mille parole, ma la politica ha perso un'altra occasione. Con Draghi e Landini… - fattoquotidiano : Salvini: “Pericolo fascista lo vede solo Letta. Sì a documento comune contro tutti i violenti di destra e sinistra”… - makkox : @fanpage ho letto il pezzo. in sintesi Meloni ha detto che Letta deve prendere le distanze dagli antifascisti all'i… - vivereitalia : Letta 'Meloni contro Lamorgese per coprire sue responsabilità' - messina_oggi : Letta “Meloni contro Lamorgese per coprire sue responsabilità”SULMONA (ITALPRESS) - 'A me sembra che ci sia il tent… -