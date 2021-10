L’enorme diga che vuole cambiare il Nord Africa

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Neldell’Etiopia – per la precisione nella regione del Benishangul-Gumuz – è arrivata alla fase finale della sua costruzione una delle dighe più grandi al mondo: la Grand Ethiopian Renaissance Dam (Gerd) o, come è stata soprannominata per la sua importanza, “del millennio”. Il nome altisonante è giustificato: da quando l’idea è stata presentata per la prima volta nel 2011, dal governo di Meles Zenawi, le reazioni sono state così forti che si è parlato più volte di una possibile guerra tra gli stati della regione cioè l’Egitto, il Sudan e, per l’appunto, l’Etiopia. La “guerra dell’acqua”, come l’avevano battezzata alcuni giornali e osservatori, però non c’è stata. Una volta a pieno regime Gerd sarà la più grande centrale idroelettrica del continenteno, con 145 metri di altezza e 74 miliardi di metri cubi d’acqua potrà ...