L’emergenza delle 149 emergenze (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ogni volta la stessa storia. Avviene una catastrofe e, dopo l’immediata dimostrazione di grande solidarietà tipica dei momenti successivi alla tragedia, arriva sempre il momento in cui non si sa più cosa bisogna fare. O meglio, si sa come si comincia ma non si sa quando né se si finirà mai: si nomina un «commissario alL’emergenza», gli si attribuiscono poteri più o meno straordinari, dal Parlamento cominciano a spuntare fuori leggi e decreti che poi si convertono in ordinanze, direttive, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ogni volta la stessa storia. Avviene una catastrofe e, dopo l’immediata dimostrazione di grande solidarietà tipica dei momenti successivi alla tragedia, arriva sempre il momento in cui non si sa più cosa bisogna fare. O meglio, si sa come si comincia ma non si sa quando né se si finirà mai: si nomina un «commissario al», gli si attribuiscono poteri più o meno straordinari, dal Parlamento cominciano a spuntare fuori leggi e decreti che poi si convertono in ordinanze, direttive, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

BarbieriSaretta : Stessa cosa delle lobby del petrolio che gridano: l'emergenza non è il cambiamento climatico #Fascismo - Crypto_Mullet : @PaulTerzo @intuslegens 1) l'emergenza non c'è più da mesi 2) i vaccini saranno ricordati come una delle piú grosse… - StefP82 : @tomasomontanari L’emergenza sono le famiglie italiane che non arrivano a fine mese causa perdita del lavoro, sono… - principecandia : La vicenda #DavidRossi è una delle più inquietanti nella storia di questo paese. Meno male che c'è l'emergenza #fascismo che tutto copre. - IsabellaCeccari : RT @asstel_it: .@LDiRaimondo, Direttore #ASSTEL:'Emergenza sanitaria ha accelerato l’adozione di servizi #digitali da parte della popolazio… -

Ultime Notizie dalla rete : L’emergenza delle Oltre l'emergenza della pandemia » La Gazzetta di Lucca La Gazzetta di Lucca