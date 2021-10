Lego, una vera rivoluzione nella “casa delle costruzioni”. Di che si tratta? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Da Lego la rivoluzione è alle porte. Cambiano le cose nel brand di costruzioni più amato dai bambini. Salutate le distinzioni tra maschietti e femminucce, ora i mattoncini sono genderless.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dalaè alle porte. Cambiano le cose nel brand dipiù amato dai bambini. Salutate le distinzioni tra maschietti e femminucce, ora i mattoncini sono genderless.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

danielarom12570 : RT @LEGO_Group: A volte, per cambiare il mondo basta un po' di compassione e creatività. Come ideare una sedia a rotelle di mattoncini LEG… - radio_m2o : Secondo una ricerca, commissionata proprio da #Lego, le bambine sono pronte a giocare anche con le confezioni di ma… - lucasalvigni : appuntarsi di provare qualche prodotto Womo e Bullfrog, fare una visitina negli outlet village giusti, per natale… - PatriziaOrlan11 : RT @LEGO_Group: A volte, per cambiare il mondo basta un po' di compassione e creatività. Come ideare una sedia a rotelle di mattoncini LEG… - EnricoLeoni6 : @LEGO_Group Voi siete dei malati mentali che si sono messi a pecorina davanti a questa squallida guerra contro l'es… -