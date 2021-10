Legge in California sul preservativo: illegale rimuoverlo senza consenso (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una nuova Legge in California rende illegale rimuovere il preservativo senza il consenso del partner. Questa è il nuovo provvedimento della California, diventato oggi Legge grazie alla firma del governatore Gavin Newsom. Una Legge fortemente voluta dalla deputata democratica Cristina Garcia dal 2017. Una nuova Legge in California rende illegale rimuovere il preservativo senza il consenso del partner La California rende illegale la pratica dello stealthing, ovvero lo sfilamento del preservativo durante un rapporto sessuale senza il consenso del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una nuovainrenderimuovere ilildel partner. Questa è il nuovo provvedimento della, diventato oggigrazie alla firma del governatore Gavin Newsom. Unafortemente voluta dalla deputata democratica Cristina Garcia dal 2017. Una nuovainrenderimuovere ilildel partner Larendela pratica dello stealthing, ovvero lo sfilamento deldurante un rapporto sessualeildel ...

Agenzia_Ansa : In California anche spazi senza genere per i giochi in vendita. Secondo la nuova legge, i negozi devono avere una s… - EdoardoQuaquini : RT @vaielettrico: Il governatore della #California, Newsom, firma la legge che dal 2024 vieta la vendita dei tosa-erba a benzina: 'Inquinan… - vaielettrico : Il governatore della #California, Newsom, firma la legge che dal 2024 vieta la vendita dei tosa-erba a benzina: 'In… - globalistIT : - emobranco : RT @ilgiornale: La legge californiana fa già discutere: prevede sanzioni per i rivenditori che non predisporranno nei loro negozi spazi per… -