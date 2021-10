League of Legends ha una community così tossica che Riot Games ha disabilitato la 'chat globale' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Riot sta disabilitando la '/chat globale' nelle code matchmaking di League of Legends perché i giocatori si sono lamentati del fatto che venga utilizzata sempre più per abusi verbali. "Mentre /all chat può essere la fonte di divertenti interazioni sociali tra le squadre, così come di battute di buon cuore, in questo momento le interazioni negative superano quelle positive", hanno detto il game director di League of Legends Andrei van Roon e il lead gameplay producer Jeremy Lee in un post che spiega il cambiamento. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 ottobre 2021)sta disabilitando la '/' nelle code matchmaking diofperché i giocatori si sono lamentati del fatto che venga utilizzata sempre più per abusi verbali. "Mentre /allpuò essere la fonte di divertenti interazioni sociali tra le squadre,come di battute di buon cuore, in questo momento le interazioni negative superano quelle positive", hanno detto il game director diofAndrei van Roon e il lead gameplay producer Jeremy Lee in un post che spiega il cambiamento. Leggi altro...

