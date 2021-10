Leadership ed efficienza sono la formula vincente nella nuova era post pandemica

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’imprenditore leader cambia ruolo in azienda e diventa un tessitore di equilibri e relazionirealtà lavorativa “da remoto”. Secondo l’ultimo Market Watch PMI, l’analisi periodica di Banca Ifis realizzata in collaborazione con Format Research, su un campione rappresentativo di oltre 500 piccole e medie imprese italiane, una PMI su due ritiene che lasia determinantegestione efficiente dei gruppi di lavoro. La direzione e la motivazione dei team “a distanza” non è mai stata così importante come nel pieno dell’emergenza Covid, che ha costituito una vera sfida sia in termini di organizzazione che di tempestiva capacità di adattabilità per le aziende. Con il primo e più rigido regime di lockdown il 97% della popolazione aziendale è entrata in ...

L'imprenditore leader, cambia ruolo in azienda e diventa un tessitore di equilibri e relazioni in una sempre più sfidante gestione "a distanza" dei team. Secondo l'ultimo Market Watch PMI di Banca Ifis, realizzato in collaborazione con Format Research, su un campione rappresentativo di oltre 500 PMI italiane, una PMI su due ritiene che la gestione efficiente dei gruppi di lavoro sia determinante. (Teleborsa) - Secondo l'ultimo Market Watch PMI di Banca Ifis, realizzato in collaborazione con Format Research, su un campione rappresentativo di oltre 500 PMI italiane, una PMI su due ritiene ...