Le parole per dirlo | nuova edizione condotta sempre da Noemi Gherrero

In questa fase della nostra storia, così densa di contrapposizioni e contraddizioni, è sempre più importante scegliere i termini giusti per comunicare le nostre idee. Esplorare il linguaggio che usiamo quotidianamente, e padroneggiarlo, è lo scopo di Le parole per dirlo, il programma settimanale che il pubblico di Rai 3 ritroverà anche nella prossima stagione ogni domenica alle 10.20, a partire dal 17 ottobre. Così come la prima, questa seconda edizione sarà condotta da Noemi Gherrero, affiancata dalla coppia composta dai linguisti Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, veri e propri dizionari viventi capaci di analizzare il significato e l'origine di ogni vocabolo. Con loro, in studio, si alterneranno ospiti prestigiosi provenienti dal mondo dello spettacolo, della ...

