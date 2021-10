Le origini del Covid: la Cina esaminerà campioni di sangue del 2019 a Wuhan (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Cina si appresta a esaminare fino a 200mila campioni di sangue prelevati nella città di Wuhan prima che l'epidemia di Covid 19 esplodesse , quindi fino agli ultimi mesi del 2019, per contribuire a ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Lasi appresta a esaminare fino a 200miladiprelevati nella città diprima che l'epidemia di19 esplodesse , quindi fino agli ultimi mesi del, per contribuire a ...

Advertising

riotta : Insomma Cacciari è ormai un sovranista che parla del governo Draghi come 'ammanigliato con l'Europa'. Chi lo ha let… - Agenzia_Ansa : Nobel per la fisica a Giorgio Parisi. Sono 20 i riconoscimenti già assegnati agli italiani dalle origini del premio… - dani0470 : RT @AriannadelNegr1: @dani0470 Pensavo esattamente la stessa cosa. Per non parlare del 'lisciamento' a Casa Pound delle origini. Pagliaccet… - AriannadelNegr1 : @dani0470 Pensavo esattamente la stessa cosa. Per non parlare del 'lisciamento' a Casa Pound delle origini. Pagliaccetti. - dchandlersk2 : RT @visit_lazio: #Terracina è una città di origini antichissime tanto da meritarsene una mitologica, l'accavallarsi di epoche diverse, la b… -