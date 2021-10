Le foto di Massimo Giletti e Claudia Gerini paparazzati insieme (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I fotografi del settimanale 'Chi' hanno immortalato il giornalista e l'attrice durante una passeggiata nella ... Leggi su today (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Igrafi del settimanale 'Chi' hanno immortalato il giornalista e l'attrice durante una passeggiata nella ...

Advertising

WSeminara : RT @MissGavardi: Mattinata di #studio cominciata così presto che non ho neanche fatto in tempo a postare la foto. Perché cmq io ci tengo a… - J23Zacky : @vivere1961 @matteosalvinimi La foto è tratta da uno dei più grandi database di dati mondiali, Worldometers. Lo con… - jjk02z : @taekookland7 quando uso questa foto è grave ho raggiunto il mio livello massimo di apatia - MissGavardi : Mattinata di #studio cominciata così presto che non ho neanche fatto in tempo a postare la foto. Perché cmq io ci t… - Marti490 : Altro post della Lux di CY. Non esiste solo quella serie..più che altro la protagonista è FC al massimo dovrebbero… -