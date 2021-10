Le emissioni di carbonio «diminuiranno solo del 40% entro il 2050»: l’allarme dell’Agenzia internazionale dell’energia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Visualizza articolo L’Agenzia internazionale dell’energia ha rivisto al ribasso le stime sui tagli dell’emissioni di carbonio. Se i Paesi continueranno con gli attuali sforzi per invertire la rotta del cambiamento climatico, la quantità di carbonio emessa nell’atmosfera, entro il 2050, si abbasserà soltanto del 40%. Resta lontano, dunque, il traguardo delle zero emissioni. Consegnando il suo World Energy Outlook annuale ai partecipanti alla prossima conferenza sul clima Cop26, l’Aie ha sottolineato la necessità di investire 4mila miliardi per cercare di recuperare il tempo perso e provare a raggiungere l’obiettivo dello zero netto. Al Guardian, Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Aie, ha dichiarato: «Mi piacerebbe vedere i leader mondiali ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Visualizza articolo L’Agenziaha rivisto al ribasso le stime sui tagli dell’di. Se i Paesi continueranno con gli attuali sforzi per invertire la rotta del cambiamento climatico, la quantità diemessa nell’atmosfera,il, si abbasserà soltanto del 40%. Resta lontano, dunque, il traguardo delle zero. Consegnando il suo World Energy Outlook annuale ai partecipanti alla prossima conferenza sul clima Cop26, l’Aie ha sottolineato la necessità di investire 4mila miliardi per cercare di recuperare il tempo perso e provare a raggiungere l’obiettivo dello zero netto. Al Guardian, Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Aie, ha dichiarato: «Mi piacerebbe vedere i leader mondiali ...

Advertising

teomille : RT @microsoftitalia: Scopri come Microsoft sta aiutando i clienti a tracciare e ridurre le emissioni di carbonio associate al loro utilizzo… - microsoftitalia : Scopri come Microsoft sta aiutando i clienti a tracciare e ridurre le emissioni di carbonio associate al loro utili… - CorriereRomagna : L’economia dei crediti sulle emissioni di carbonio - - Fa__Bonato : RT @TCommodity: Cronache dal magico mondo del green: l’impianto di produzione di energia rinnovabile da biomasse a Selby nel Regno Unito (c… - pataflora1 : La denuncia, presentata nel 2019, sostiene che Francia, Turchia, Brasile, Germania e Argentina ( ma non la Cina ) n… -