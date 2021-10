Lazio, Sarri lavora solo sulla difesa (Di mercoledì 13 ottobre 2021) FORMELLO - La Lazio prende troppi gol e Maurizio Sarri si concentra solo sulla difesa. Seduta mattutina per tutti i giocatori della linea difensiva più i tre registi arretrati: Leiva, Cataldi e ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) FORMELLO - Laprende troppi gol e Mauriziosi concentra. Seduta mattutina per tutti i giocatori della linea difensiva più i tre registi arretrati: Leiva, Cataldi e ...

Advertising

sportli26181512 : Lazio, Sarri lavora solo sulla difesa: Seduta mattutina a Formello riservata per la linea arretrata: il tecnico pre… - LALAZIOMIA : Lazio, Sarri lavora solo sulla difesa - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW RADIO - Di Gennaro: 'Lazio? Per arrivare al Napoli di Sarri, la squadra va potenziata' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW RADIO - Di Gennaro: 'Lazio? Per arrivare al Napoli di Sarri, la squadra va potenziata' - susydigennaro : RT @napolimagazine: TMW RADIO - Di Gennaro: 'Lazio? Per arrivare al Napoli di Sarri, la squadra va potenziata' -