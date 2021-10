Lazio, il nuovo vice Immobile arriverà nel mercato di gennaio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La nuova campagna acquisti della Lazio del mercato di gennaio potrebbe partire dall’affondo su un nuovo centravanti. Caccia a un nuovo vice Immobile da affiancare a Muriqi Dopo un inizio di stagione tra alti e bassi, la Lazio è pronta a valutare anche nuove strategie in vista del mercato di gennaio. Il club biancoceleste potrebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La nuova campagna acquisti delladeldipotrebbe partire dall’affondo su uncentravanti. Caccia a unda affiancare a Muriqi Dopo un inizio di stagione tra alti e bassi, laè pronta a valutare anche nuove strategie in vista deldi. Il club biancoceleste potrebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

MediasetTgcom24 : Roma, nuovo sit-in contro il Green pass: 10mila in piazza del Popolo, tafferugli con la polizia #roma… - Sfrato : RT @CalcioFinanza: Cos’è e di cosa si occupa #Binance, nuovo sponsor di maglia della #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2021 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - teodora_film : Su - LazioPlanet : New post in LazioPlanet: Nuovo Main Jersey Sponsor per la #Lazio. A partire da #LazioInter @binance sarà presente s… -