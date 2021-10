Lazio, finalmente il nuovo sponsor sulle maglietta: Binance. Trenta milioni in 3 anni (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La S. S. Lazio S.p. A. è lieta di annunciare un accordo di partnership con Binance , che diventa il nuovo Main Jersey sponsor del Club . Binance è un ecosistema leader di blockchain e fornitore di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La S. S.S.p. A. è lieta di annunciare un accordo di partnership con, che diventa ilMain Jerseydel Club .è un ecosistema leader di blockchain e fornitore di ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Lazio, finalmente il nuovo sponsor sulle maglietta: Binance. Trenta milioni in 3 anni - leggoit : Lazio, finalmente il nuovo sponsor sulle maglietta: Binance. Trenta milioni in 3 anni - Pasquata1 : Godo, finalmente un po’ di soldini anche per noi. Farei un applauso a Twitter Lazio per la dedizione in questa camp… - ilgeneraleMaur1 : Mammamia Binance, ora vado a dargli tutti i miei soldi. Magari a gennaio arriva il difensore ?? Ps: altra vittoria… - CalcioPillole : La #Lazio ha trovato finalmente il suo #sponsordimaglia: ufficiale la partenership con Binance, società di cripto-v… -