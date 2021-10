Lazio, ecco il nuovo sponsor: in tre anni 30 milioni nelle casse del club (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Lazio ha un nuovo sponsor. È Binance, piattaforma di scambio di criptovalute. È stato il club romano ad annunciare l'accordo attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito web. L'... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Laha un. È Binance, piattaforma di scambio di criptovalute. È stato ilromano ad annunciare l'accordo attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito web. L'...

