Lazio | annunciato il nuovo Main Jersey Sponsor

Tramite i propri canali ufficiali, la Lazio ha annunciato che Binance è il nuovo Main Jersey Sponsor dei biancocelesti. Ecco la nota del club: "La S.S. Lazio S.p.A. è lieta di annunciare un accordo di partnership con Binance, che diventa il nuovo Main Jersey Sponsor del Club. Binance è un ecosistema leader di blockchain e fornitore di infrastrutture per criptovalute, con milioni di utenti in tutto il mondo. La partnership tra Binance e Lazio come Main Jersey Sponsor ha una durata di due anni con opzione per un terzo anno, per un valore complessivo nel triennio, tra fisso e variabile, di oltre 30 milioni di euro. Il brand Binance ...

