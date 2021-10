Lavoro, sì unanime della Camera alle nuove norme per la parità retributiva tra uomo e donna. Previsti sgravi per le aziende virtuose (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Approvate alla Camera all’unanimità, con 393 sì e nessun contrario, le modifiche al Codice sulle pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. Il testo mira a sostenere la presenza femminile nel mercato del Lavoro e a combattere il gender pay gap, ossia le differenze salariali. Tra le novità anche l’istituzione della “certificazione della parità di genere“: un sistema per premiare le aziende che si impegnano a ridurre il divario di genere sulle opportunità di carriera, a riequilibrare la retribuzione e ad attuare politiche di gestione delle disuguaglianze di genere e di tutela della maternità. “Con il voto di oggi alla Camera siamo a un passo dall’istituire anche in Italia un meccanismo di trasparenza e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Approvate allaall’unanimità, con 393 sì e nessun contrario, le modifiche al Codice sulle pari opportunità train ambito lavorativo. Il testo mira a sostenere la presenza femminile nel mercato dele a combattere il gender pay gap, ossia le differenze salariali. Tra le novità anche l’istituzione“certificazionedi genere“: un sistema per premiare leche si impegnano a ridurre il divario di genere sulle opportunità di carriera, a riequilibrare la retribuzione e ad attuare politiche di gestione delle disuguaglianze di genere e di tutelamaternità. “Con il voto di oggi allasiamo a un passo dall’istituire anche in Italia un meccanismo di trasparenza e ...

erregi69 : Lavoro, sì unanime della Camera alle nuove norme per la parità retributiva tra uomo e donna. Previsti sgravi per le… - caselli_s : RT @susannacenni: #Paritasalariale e #pariopportunita’ sul lavoro. La #Camera approva con voto unanime un testo che parla alla vita quotidi… - PrinceDavid_BEL : RT @ElenaCarnevali: Con il voto unanime la #Paritàsalariale è più vicina. Una legge per contrastare il #genderpaygap, una misura di giusti… - MazzaliVanna : RT @ElenaCarnevali: Con il voto unanime la #Paritàsalariale è più vicina. Una legge per contrastare il #genderpaygap, una misura di giusti… - Deputatipd : RT @ElenaCarnevali: Con il voto unanime la #Paritàsalariale è più vicina. Una legge per contrastare il #genderpaygap, una misura di giusti… -