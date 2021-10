Laura Ziliani è stata sepolta nella casa delle croci? Le ultime notizie (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Si fa sempre più forte l’ipotesi che il cadavere di Laura Ziliani sia stato nascosto in un posto che non era quello del ritrovamento. Lo si è detto sin dall’inizio: non poteva essere quello il luogo dell’occultamento e a Temù prende piede la pista della magia nera. nella puntata de La vita in diretta in onda il 13 ottobre 2021, è stata mostrata la casa della croci, la casa in cui potrebbe esser stata portata Laura, dopo l’omicidio. In queste ultime ore si era parlato di una possibile pista che portava all’utilizzo di due materassi. Il cadavere di Laura potrebbe esser stato nascosto in mezzo a due materassi da buttare, per fare in modo che nessun vicino si rendesse conto di quello che stava accadendo. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Si fa sempre più forte l’ipotesi che il cadavere disia stato nascosto in un posto che non era quello del ritrovamento. Lo si è detto sin dall’inizio: non poteva essere quello il luogo dell’occultamento e a Temù prende piede la pista della magia nera.puntata de La vita in diretta in onda il 13 ottobre 2021, èmostrata ladella, lain cui potrebbe esserportata, dopo l’omicidio. In questeore si era parlato di una possibile pista che portava all’utilizzo di due materassi. Il cadavere dipotrebbe esser stato nascosto in mezzo a due materassi da buttare, per fare in modo che nessun vicino si rendesse conto di quello che stava accadendo. ...

