L’aumento delle bollette non c’entra con la transizione ecologica (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I rincari del gas, legati a dinamiche planetarie, non sono riconducibili di per sé al percorso di transizione energetica. E se si decide di non trasferirli in bolletta, vanno evitate misure di corto respiro e contraddizioni con gli obiettivi di fondo. di Michele Polo, Federico Pontoni e Antonio Sileo (Fonte: lavoce.info) Salgono i prezzi dell’energia Le emergenze, molto spesso, hanno il merito di far affiorare i problemi più o meno manifesti che le hanno determinate. È il caso del caro energia. A inizio estate, a fine giugno, i prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica hanno iniziato a correre e da allora non si sono più fermati. Allora le cause erano state ricondotte a un mix di elementi contingenti e strutturali: L’aumento di domanda, dovuto alle condizioni meteoclimatiche (alte temperature e alti consumi per raffrescamento), la ripresa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I rincari del gas, legati a dinamiche planetarie, non sono riconducibili di per sé al percorso dienergetica. E se si decide di non trasferirli in bolletta, vanno evitate misure di corto respiro e contraddizioni con gli obiettivi di fondo. di Michele Polo, Federico Pontoni e Antonio Sileo (Fonte: lavoce.info) Salgono i prezzi dell’energia Le emergenze, molto spesso, hanno il merito di far affiorare i problemi più o meno manifesti che le hanno determinate. È il caso del caro energia. A inizio estate, a fine giugno, i prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica hanno iniziato a correre e da allora non si sono più fermati. Allora le cause erano state ricondotte a un mix di elementi contingenti e strutturali:di domanda, dovuto alle condizioni meteoclimatiche (alte temperature e alti consumi per raffrescamento), la ripresa ...

Advertising

davidefaraone : Draghi ha detto che le tasse non le aumenta. Punto. Ergersi a paladini contro l’aumento delle tasse equivale ad inv… - marattin : In quale paese un politico monta una campagna su una cosa - l’aumento delle tasse sulla casa - che non è scritta ne… - ilfattoblog : L’aumento delle bollette non c’entra con la transizione ecologica - edolinus : Leggo un tweet di un novax che seriamente paventa venga attribuito ai novax l'aumento delle bollette del gas... com… - DividendProfit : L’aumento delle bollette in Italia e la fine della classe media -

Ultime Notizie dalla rete : L’aumento delle Aumento delle pensioni dal 2022 per effetto della ripresa: di quanto aumentano? Orizzonte Scuola