L’atleta keniota Agnes Tirop trovata morta accoltellata a 25 anni Sospetti sul marito irreperibile

Leggi su open.online

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La mezzofondista 25enne, stella nascente dell’atletica leggera del Kenya, è statanella sua casa nel centro di allenamento ad alta quota a ‘Iten, nel Kenya occidentale. Sul suo corpo, gli investigatori hanno rinvenuto molteplici ferite d’arma da taglio e ipotizzano dunque chesia stata uccisa. Tra i principali sospettati per l’omicidio della donna c’è il, suo allenatore, che risulta attualmente scomparso. Alcuni testimoni hanno riferito agli investigatori di aver sentito una violenta lite tra i due, prima del decesso della donna. La morte della 25enne è stata confermata da Barnaba Korir, presidente della Federazione di atletica del Kenya. «Stiamo ancora lavorando per capire le dinamiche che hanno portato alla sua morte -, si legge in una nota ...