L’assalto alla Cgil era pianificato Castellino aveva avvisato la Polizia | “Portateci da Landini o lo andiamo a prendere noi” Altri 24 indagati per gli scontri di Roma

"Portateci da Landini o lo andiamo a prendere noi". È quanto avrebbe detto il leader Romano di Forza Nuova, Giuliano Castellino, rivolgendosi ad alcuni operatori di Polizia dopo che i manifestanti, sabato scorso a Roma, erano riusciti a sfondare il cordone e raggiungere la sede nazionale della Cgil in Corso d'Italia (leggi l'articolo). La circostanza emerge dalla richiesta di convalida dell'arresto di Castellino avanzata oggi dalla Procura di Roma. "Nonostante i tentativi di mediazione posti in essere dalla Polizia – scrivono ancora i magistrati capitolini – con le tre persone che si erano poste alla testa del corteo, ...

