L’anteprima del singolo Macchine Volanti di Eleviole e i suoi punti di contatto con Tom Hulche

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono un ascoltatore anomalo di musica. Lo sono per motivi evidenti, e per motivi assai meno facili da decifrare, direi addirittura segreti. Motivi che, è chiaro, andrò nel giro di poche righe a svelare, non si fa riferimento a qualcosa di segreto a meno che non si voglia poi andare a svelare l’arcano, a meno che non si sia Tyler Durden e si stia parlando in canotta e coperti di sangue nel retro di un bar o in un garage semideserto del Fight Club, fatto che porterà questi motivi a non essere più segreti, vedi tu a volte come la vita cambia le carte in tavola nel giro di un niente. Resto comunque un ascoltatore anomalo, e da questa anomalia vorrei provare a partire oggi. Sono un ascoltatore anomalo, dicevo, perché ascolto musica per mestiere. Cioè, da un certo punto della mia vita, neanche troppo presto, intorno ai trent’anni, quella che era stata la mia più grande passione insieme ...