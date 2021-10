L’anno del rigurgito. Il fascismo si fa fantasy (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo tre anni di covid e due lockdown, non si vedeva l’ora di una bella stagione di scioperi generali. Scuola, trasporti, lavoro pubblico, insomma l’agognato ritorno alla normalità, alla vita e al solito “autunno caldo”, anche se assai più vintage e retrò del solito. Siamo ormai dalle pari della rievocazione storica in costume. Una “full immersion” nei nostri meravigliosi anni Settanta, tornati così di moda del resto anche nell’arredamento e nel design. Non sappiamo se si scioglieranno prima i ghiacciai o “Forza Nuova”, se la Legge Scelba bloccherà anche i gruppi fascisti su Telegram, o se esiste la minaccia di un “governo Tambroni bis”. Ma di sicuro, mentre l’antifascismo resta uguale a sé stesso, il fascismo si fa sempre più disinvolto e immaginifico. Col saluto romano e il grido “Libertà! Libertà!”. Con slogan non già dannunziani ma da “Romanzo ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo tre anni di covid e due lockdown, non si vedeva l’ora di una bella stagione di scioperi generali. Scuola, trasporti, lavoro pubblico, insomma l’agognato ritorno alla normalità, alla vita e al solito “autunno caldo”, anche se assai più vintage e retrò del solito. Siamo ormai dalle pari della rievocazione storica in costume. Una “full immersion” nei nostri meravigliosi anni Settanta, tornati così di moda del resto anche nell’arredamento e nel design. Non sappiamo se si scioglieranno prima i ghiacciai o “Forza Nuova”, se la Legge Scelba bloccherà anche i gruppi fascisti su Telegram, o se esiste la minaccia di un “governo Tambroni bis”. Ma di sicuro, mentre l’antiresta uguale a sé stesso, ilsi fa sempre più disinvolto e immaginifico. Col saluto romano e il grido “Libertà! Libertà!”. Con slogan non già dannunziani ma da “Romanzo ...

