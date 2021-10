Lamorgese sugli scontri di Roma: «Nessun arresto per evitare rischi». Meloni: «Il governo voleva le violenze, è strategia della tensione» – Il video (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Alla Camera dei deputati, il 13 ottobre, si è tenuto il question time della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese sulla gestione dell’ordine pubblico a Roma in occasione delle manifestazioni No Green pass dello scorso sabato. All’interrogazione del capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida, la ministra ha risposto dichiarando subito vicinanza alla Cgil: «In merito ai fatti di Roma di sabato 9 ottobre, desidero associarmi all’unanime condanna su tali gravi episodi di violenza ed esprimere la piena solidarietà al vile attacco subito dalla Cgil». Nello spiegare come mai Giuliano Castellino, sottoposto a misure restrittive, abbia potuto mettersi a capo della protesta, la ministra ha detto: «La scelta di procedere coattivamente nei suoi confronti non è stata ritenuta percorribile dai ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Alla Camera dei deputati, il 13 ottobre, si è tenuto il question timeministra dell’Interno Lucianasulla gestione dell’ordine pubblico ain occasione delle manifestazioni No Green pass dello scorso sabato. All’interrogazione del capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida, la ministra ha risposto dichiarando subito vicinanza alla Cgil: «In merito ai fatti didi sabato 9 ottobre, desidero associarmi all’unanime condanna su tali gravi episodi di violenza ed esprimere la piena solidarietà al vile attacco subito dalla Cgil». Nello spiegare come mai Giuliano Castellino, sottoposto a misure restrittive, abbia potuto mettersi a capoprotesta, la ministra ha detto: «La scelta di procedere coattivamente nei suoi confronti non è stata ritenuta percorribile dai ...

