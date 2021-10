Lamorgese in Aula sugli scontri di Roma, Meloni: “Gli italiani devono sapere la verità” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma – “Un Governo vigliacco che non voleva raccontare ai cittadini quello che è accaduto in Italia e prendersi le proprie responsabilità. Grazie a Fratelli d’Italia, oggi il Ministro dell’Interno Lamorgese risponderà in Aula e capiremo come sono andati realmente i fatti riguardanti le piazze di sabato. Gli italiani devono sapere la verità”. Lo afferma sulla sua pagina Facebook la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 13 ottobre 2021)– “Un Governo vigliacco che non voleva raccontare ai cittadini quello che è accaduto in Italia e prendersi le proprie responsabilità. Grazie a Fratelli d’Italia, oggi il Ministro dell’Internorisponderà ine capiremo come sono andati realmente i fatti riguardanti le piazze di sabato. Glila”. Lo afferma sulla sua pagina Facebook la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia(foto). L'articolo L'Opinionista.

