Lamorgese “Era rischioso arrestare Castellino durante la manifestazione” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ribadisco la piena solidarietà alla Cgil, alle forze di polizia e ai 38 operatori rimasti feriti. Il prossimo 29 ottobre presenterò qui una dettaglia informativa che si avvarrà delle relazioni. Gli elementi acquisiti consentono di focalizzare l’attenzione su Giuliano Castellino. Castellino è destinatario di Daspo, con obbligo di soggiorno, integrato a restrizioni alla mobilità dalle 21 in poi. La decisione di procedere nei suoi confronti non è stata ritenuta percorribile nella considerazione che un evento coercitivo in un contesto di eccitazione rischiava di generare azioni con la conseguente degenerazione dell’ordine pubblico. La condotta di Castellino nel successivo assalto alla sede della Cgil lo ha portato all’arresto e la sua posizione è al vaglio della magistratura. Preciso che Castellino è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ribadisco la piena solidarietà alla Cgil, alle forze di polizia e ai 38 operatori rimasti feriti. Il prossimo 29 ottobre presenterò qui una dettaglia informativa che si avvarrà delle relazioni. Gli elementi acquisiti consentono di focalizzare l’attenzione su Giulianoè destinatario di Daspo, con obbligo di soggiorno, integrato a restrizioni alla mobilità dalle 21 in poi. La decisione di procedere nei suoi confronti non è stata ritenuta percorribile nella considerazione che un evento coercitivo in un contesto di eccitazione rischiava di generare azioni con la conseguente degenerazione dell’ordine pubblico. La condotta dinel successivo assalto alla sede della Cgil lo ha portato all’arresto e la sua posizione è al vaglio della magistratura. Preciso cheè ...

Advertising

borghi_claudio : Il ministro Lamorgese sta dicendo cose incredibili al question time. In sostanza dice che non hanno potuto arrestar… - FratellidItalia : ?? Il ministro Lamorgese è scappata: non era a Roma sabato e non ci è tornata. Bisogna sapere se ci siano stati agen… - DSantanche : Come è stato possibile permettere tutto questo quando un’ora prima c’era stato l’annuncio addirittura da un palco d… - Annalisafri : RT @Cambiacasacca: Meno male che nel 92 non c'era la Lamorgese, se no non arrestavamo riina per evitare che i suoi compari s'incazzassero. - Rog_2 : RT @Cambiacasacca: Meno male che nel 92 non c'era la Lamorgese, se no non arrestavamo riina per evitare che i suoi compari s'incazzassero. -