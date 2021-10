Lamorgese: condanna unanime per gravi violenze, solidarietà a Cgil (Di mercoledì 13 ottobre 2021) "Mi associo alla condanna unanime espressa su tali gravi episodi di violenza che hanno turbato l'opinione pubblica ed esprimere la piena solidarietà alla Cgil per l'assalto". Così la ministra dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) "Mi associo allaespressa su taliepisodi di violenza che hanno turbato l'opinione pubblica ed esprimere la pienaallaper l'assalto". Così la ministra dell'...

Advertising

TweetsdiTeo : RT @DarioStefano: Attaccare #Lamorgese chiedendo le sue dimissioni è un patetico quanto grave tentativo di buttare la palla in tribuna pur… - Loredanataberl1 : RT @Franz18ita: IL POLIZIOTTO IN BORGHESE, AUTORE DI VIOLENZE IN PIAZZA, SI PRESENTA IN QUESTURA - CheccoDIn : A #Fuoridalcoro non si condanna il fascismo nero! Quello schifo di forza nuova e casa pound …. Ma si attacca #Lamorgese .. - MaxLandra : RT @DavideRicci1973: Matteo Salvini condanna la violenza No Vax ma attacca il Ministro Lamorgese: 'Inadeguata'. Salvini è come quei genitor… - DavideRicci1973 : Matteo Salvini condanna la violenza No Vax ma attacca il Ministro Lamorgese: 'Inadeguata'. Salvini è come quei geni… -