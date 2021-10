L' ambasciatrice palestinese | ' Con il cambio di rotta di Biden la pace è possibile'

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : ambasciatrice palestinese

Globalist.it

... Jake Sullivan, ha confermato che per porre fine al conflitto israelo -gli Stati Uniti ... ad_dyn L'è stata ospite questa mattina presso il Comune di Montesilvano, accolta dal ...... Sandra Santavenere riceveranno l', S. E. Abeer Odeh . All'incontro sono stati invitati anche i componenti della giunta e del consiglio comunale. 'Montesilvano - spiega l'...L'ambasciatrice della Palestina in Italia, Abeer Odeh: "Cerchiamo di accogliere l'arrivo di Biden come il modo per trovare la via giusta per la pace e il dialogo tra le parte" ...La scrittrice irlandese ha irrigidito le proprie posizioni politiche e boicotta Israele: perché Sally Rooney si rifiuta di far tradurre il suo libro in ebraico.