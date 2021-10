L’amatissima serie tv sta per ritornare | la notizia che più aspettavamo

Leggi su sologossip

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Laha mandato in visibilio i milioni di fan della fortunatache sta per tornare in tv con la sua terza stagione. Tornerà tra pochissimi mesi latv che ha tenuto incollati milioni e milioni di telespettatori in tutto il mondo. Stiamo parlando de L’amica geniale, strepitoso successo di Rai 1, pronta L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.