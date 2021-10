L’Agenzia internazionale dell’energia striglia i governi sulla lotta ai cambiamenti climatici | Troppo poco | troppo piano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)(struttura emanazione dell’ Ocse che storicamente monitora l’industria di gas e petrolio) lancia un nuovo allarme. Di questo passo gli obiettivi di contenimento dell’aumento della temperatura globale non saranno raggiunti. Si andrà quindi oltre quel + 1,5° (rispetto ai valori pre-industriali) indicato dagli Accordi di Parigi come soglia di aumento della temperatura media globale da non superare per salvaguardare il pianeta. Anche se pienamente attuati i piani al momento predisposti dainon saranno sufficienti, nota l’Aie. In particolareha stimato che gli impegni già annunciati daicoprano meno di un quinto delle emissioni che il mondo dovrebbe ridurre entro il 2030 se volesse davvero raggiungere la neutralità climatica ...