Laganà | “Giusto grido allarme Fuortes su risorse Rai | non implica sacrificio per cittadini”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Chiara e didattica l’illustrazione dell’Ad ieri in Vigilanza. Un ultimo e condivisibilediche consegna responsabilità al Parlamento sul futuro del servizio pubblico Rai. Nelle proposte illustrate non ci sono in alcun modo richieste di ulteriori sacrifici ai, si chiede solo di sanare un vulnus unico in Europa e nei servizi pubblici: la sottrazione dipubbliche riscosse in bolletta e utilizzate per altri scopi diversi dal finanziamento del servizio pubblico. Il canone Rai era e resta tassa di scopo”. Lo sottolinea all’Adnkronos il consigliere Rai eletto dai dipendenti Riccardoall’indomani dell’audizione dell’amministratore delegato Carlonella commissione parlamentare di Vigilanza Rai. “Su tale questione giace presso le direzioni Rai ...