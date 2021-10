Lady Diana e quella malattia della pelle che ha trasmesso a William (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ma rosacea. Quei rossori che cospargono la pelle del viso di Lady Diana sono indice di una malattia cronica della pelle di cui la principessa del Galles soffriva. Un’infiammazione che si chiama rosacea e che colpisce 1 persona su 10. Gli stessi rossori che si riscontrano sulla pelle del Principe William. A lui, per via genetica, Lady Diana avrebbe trasmesso la sua malattia. Guardatelo qui sotto, alla prima londinese del film No Time To Die, insieme a Ana de Armas. Probabilmente emozionato per l’incontro con la bella attrice cubana. Mai suoi rossori sono proprio della sua pelle sensibile e infiammata. William emozionato insieme ad Ana ... Leggi su amica (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ma rosacea. Quei rossori che cospargono ladel viso disono indice di unacronicadi cui la principessa del Galles soffriva. Un’infiammazione che si chiama rosacea e che colpisce 1 persona su 10. Gli stessi rossori che si riscontrano sulladel Principe. A lui, per via genetica,avrebbela sua. Guardatelo qui sotto, alla prima londinese del film No Time To Die, insieme a Ana de Armas. Probabilmente emozionato per l’incontro con la bella attrice cubana. Mai suoi rossori sono propriosuasensibile e infiammata.emozionato insieme ad Ana ...

