La UEFA risponde a Courtois: «I ricavi sono divisi tra le Federazioni» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La UEFA risponde a Courtois dopo le accuse di aver organizzato la Nations League solo per interessi economici Dopo la polemica dei giorni scorsi da parte di Thibaut Courtois sull’intasamento dei calendari dopo l’introduzione della Nations League, la UEFA ha risposto all’attacco del portiere belga. Ecco le parole riportate dalla BBC. LA RISPOSTA DELLA UEFA – «La Nations League non ha aumentato il numero complessivo delle partite giocate dalle nazionali, si gioca nelle date del calendario internazionale. La sua introduzione è stata di supporto alle nazionali con partite significative, equilibrate ed entusiasmanti a tutti i livelli, visto che tutte le squadre hanno degli obiettivi da raggiungere in questa competizione. La UEFA non trattiene i ricavi dalla ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ladopo le accuse di aver organizzato la Nations League solo per interessi economici Dopo la polemica dei giorni scorsi da parte di Thibautsull’intasamento dei calendari dopo l’introduzione della Nations League, laha risposto all’attacco del portiere belga. Ecco le parole riportate dalla BBC. LA RISPOSTA DELLA– «La Nations League non ha aumentato il numero complessivo delle partite giocate dalle nazionali, si gioca nelle date del calendario internazionale. La sua introduzione è stata di supporto alle nazionali con partite significative, equilibrate ed entusiasmanti a tutti i livelli, visto che tutte le squadre hanno degli obiettivi da raggiungere in questa competizione. Lanon trattiene idalla ...

Advertising

CalcioNews24 : La #UEFA risponde a #Courtois per fare chiarezza sulla questione #NationsLeague - _SiGonfiaLaRete : L'#Uefa risponde a #Courtois: 'I soldi della Nations League vanno alle Federazioni' - sportli26181512 : #Governance #Notizie L’Uefa risponde a Courtois: «Soldi della Nations League vanno a federazioni»: La Uefa non ci s… - CalcioFinanza : L’Uefa risponde a Courtois: «Soldi della Nations League vanno a federazioni» - sportface2016 : La #Uefa risponde a #Courtois: 'Soldi Nations League alle Federazioni. E non ci sono partite in più' -