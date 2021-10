La UEFA replica a Courtois | «I proventi della Nations vanno alle Federazioni»

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La“non trattiene nessuno deiLeague, che sono interamente ridistribuitisuenazionali. Questi ricavi finanziano l’organizzazione e la promozione del calcio in tutta Europa“. E’ quanto ha voluto precisare l’organo di governo del calcio europeo in risposta al portiere del Belgio e del Real Madrid Thibautche ha criticatoe FIFA per il calendario delle partite internazionali congestionato, etichettando la gara per il terzo posto con l’Italia nellaLeague “una partita per soldi”.

