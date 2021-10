La Svezia Under 21 accusa l’Italia: «commento razzista da parte di un vostro giocatore» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Svezia Under 21 accusa l’Italia di razzismo. Lo fa pubblicamente, ufficialmente all’indomani della partita tra le due Nazionali Under 21. La Svezia ha diramato un comunicato ufficiale e lo ha pubblico sul proprio sito. “In occasione della gara di qualificazione al Campionato Europeo della Nazionale Under 21 svedese contro l’Italia a Monza, Anthony Elanga ha dichiarato dopo la partita di essere stato oggetto di un commento razzista da parte di un avversario della Nazionale italiana Under 21”. “Abbiamo raccontato la nostra versione dell’accaduto e abbiamo presentato una relazione orale sia agli arbitri che ai delegati di gara. Ora siamo in attesa di feedback attraverso il resoconto ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La21di razzismo. Lo fa pubblicamente, ufficialmente all’indomani della partita tra le due Nazionali21. Laha diramato un comunicato ufficiale e lo ha pubblico sul proprio sito. “In occasione della gara di qualificazione al Campionato Europeo della Nazionale21 svedese controa Monza, Anthony Elanga ha dichiarato dopo la partita di essere stato oggetto di undadi un avversario della Nazionale italiana21”. “Abbiamo raccontato la nostra versione dell’accaduto e abbiamo presentato una relazione orale sia agli arbitri che ai delegati di gara. Ora siamo in attesa di feedback attraverso il resoconto ...

