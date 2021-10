«La studentessa di Bologna che protesta contro il Green Pass? Mai vista a lezione prima» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il caso di Silvia, la studentessa dell’università di Bologna senza Green Pass che non ha voluto lasciare l’aula causando l’interruzione della lezione di psicologia cognitiva, ieri è diventato un simbolo della protesta contro la Certificazione Verde Covid-19. Oggi però su Repubblica Bologna parla Luisa Lugli, la docente che ha sospeso il corso. E racconta una storia un po’ diversa. «Il personale mi ha comunicato che era presente una studentessa sprovvista di certificazione. Io l’ho invitata a uscire, a lasciare l’aula. E lei ha ribadito la sua volontà di rimanere. Quindi ho interrotto la lezione. prima di farlo ho sentito il direttore. Secondo il protocollo di ateneo, noi docenti siamo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il caso di Silvia, ladell’università disenzache non ha voluto lasciare l’aula causando l’interruzione delladi psicologia cognitiva, ieri è diventato un simbolo dellala Certificazione Verde Covid-19. Oggi però su Repubblicaparla Luisa Lugli, la docente che ha sospeso il corso. E racconta una storia un po’ diversa. «Il personale mi ha comunicato che era presente unasprovdi certificazione. Io l’ho invitata a uscire, a lasciare l’aula. E lei ha ribadito la sua volontà di rimanere. Quindi ho interrotto ladi farlo ho sentito il direttore. Secondo il protocollo di ateneo, noi docenti siamo ...

Advertising

repubblica : Università Bologna, studentessa No Green Pass si rifiuta di uscire dall'aula: lezione sospesa [di Ilaria Venturi] - CottarelliCPI : A Bologna una studentessa no green pass decide di restare in aula, costringendo professori e studenti ad annullare… - fanpage : “Hanno detto che se non fossi stata una ragazza mi avrebbero già menata”, ha denunciato la studentessa in piazza - Dagherrotipo1 : RT @CottarelliCPI: A Bologna una studentessa no green pass decide di restare in aula, costringendo professori e studenti ad annullare la le… - StePic62 : RT @aledenicola: La studentessa dì Bologna che blocca la lezione e costringe tutti a lasciare l’aula perché lei non ha il Green Pass e poi… -