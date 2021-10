“La studentessa che protesta contro il Green Pass? Mai vista, era la prima volta che veniva a lezione” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una studentessa si è presentata in aula senza Green Pass ed è scoppiato il caos. Silvia, 20 anni, è al secondo anno di Filosofia all’università di Bologna. Mercoledì scorso la professoressa Luisa Lugli del corso di psicologia cognitiva è stata costretta ad annullare la lezione perché la ragazza rifiutava di uscire dall’aula. Questo ha scatenando la reazione degli altri studenti. Silvia ha raccontato l’accaduto in piazza, con un microfono in mano e una folla che la circondava. Ha affermato di aver deciso all’inizio dell’anno accademico di partecipare alle lezioni “senza esibire l’infame tessera verde” che, ha detto, “è uno strumento di controllo e di discriminazione”. La ragazza ha poi denunciato “la reazione di violenza spropositata” dei suoi compagni di corso a seguito dell’annullamento della ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Unasi è presentata in aula senzaed è scoppiato il caos. Silvia, 20 anni, è al secondo anno di Filosofia all’università di Bologna. Mercoledì scorso la professoressa Luisa Lugli del corso di psicologia cognitiva è stata costretta ad annullare laperché la ragazza rifiutava di uscire dall’aula. Questo ha scatenando la reazione degli altri studenti. Silvia ha raccontato l’accaduto in piazza, con un microfono in mano e una folla che la circondava. Ha affermato di aver deciso all’inizio dell’anno accademico di partecipare alle lezioni “senza esibire l’infame tessera verde” che, ha detto, “è uno strumento dillo e di discriminazione”. La ragazza ha poi denunciato “la reazione di violenza spropositata” dei suoi compagni di corso a seguito dell’annullamento della ...

