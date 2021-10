La star nei panni della maggiorata svedese, che ne pensate? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo il David di Donatello alla carriera, per Monica Bellucci arriva un altro riconoscimento importante. Ossia quello del premio Stella della Mole, che il Torino Film Festival (26 novembre al 4 dicembre) le consegnerà il prossimo 30 novembre. Premio preceduto da una prèmiere importante per l’attrice umbra: The Girl in the Fountain. In cui interpreta sua maestà Anita Ekberg. Monica Bellucci compie 57 anni. Gli hair look e i beauty look della diva italiana guarda le foto Il film, a metà fra documentario e finzione, uscirà poi nelle sale l’1, il 2 e il 3 dicembre. Poche ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo il David di Donatello alla carriera, per Monica Bellucci arriva un altro riconoscimento importante. Ossia quello del premio StellaMole, che il Torino Film Festival (26 novembre al 4 dicembre) le consegnerà il prossimo 30 novembre. Premio preceduto da una prèmiere importante per l’attrice umbra: The Girl in the Fountain. In cui interpreta sua maestà Anita Ekberg. Monica Bellucci compie 57 anni. Gli hair look e i beauty lookdiva italiana guarda le foto Il film, a metà fra documentario e finzione, uscirà poi nelle sale l’1, il 2 e il 3 dicembre. Poche ...

Advertising

Casti_F : @MimmoAdinolfi @Avvenire_Nei Papa Waigo due reti e 6 punti in due partite affossando la Juve a Torino, dovrebbe star in odore di santità - Maddy_MFS95 : @motherlandbest In realtà ero curiosa di sapere se ci sarebbe stata qualche differenza con quello che Taylor ha det… - seipiubelladim3 : @sangiovann1 dimmi se sopporti tutti i miei problemi che insieme saremo forti possiamo star bene se ci guardiamo… - stomachachesx : RT @pvnicathedisco: @biiebsmile Sì, insieme alle aritmie. Sentivo come se il cuore facesse battiti più forti di altri, ma ho notato che ciò… - Giangia6 : @Gretabevecaffe No beh certo, era per dirti di star tranquilla. Il flag di cui parli tu serve ad individuare i nego… -