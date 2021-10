La serie antologica “Tales of the walking dead” in arrivo nel 2022 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) AMC annuncia l’arrivo della serie antologica “Tales of the walking dead”. Lo spin-off di una delle serie Tv più amate di sempre arriverà nell’estate 2022. L’annuncio e la serie AMC ha dato l’annuncio dello spin-off tramite i canali social della serie, ma non è stata rivelata ancora una data precisa, bensì, un periodo: estate 2022. Lo show, tratto dai fumetti di Robert Kirkman, è giunto ormai all’undicesima stagione e lo spin-off è, ora, in fase di preparazione. “Tales of the walking dead” sarà una serie composta in totale da solo sei episodi in quella che sarà un’antologia ambientata nello stesso universo della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) AMC annuncia l’dellaof the”. Lo spin-off di una delleTv più amate di sempre arriverà nell’estate. L’annuncio e laAMC ha dato l’annuncio dello spin-off tramite i canali social della, ma non è stata rivelata ancora una data precisa, bensì, un periodo: estate. Lo show, tratto dai fumetti di Robert Kirkman, è giunto ormai all’undicesima stagione e lo spin-off è, ora, in fase di preparazione. “of the” sarà unacomposta in totale da solo sei episodi in quella che sarà un’antologia ambientata nello stesso universo della ...

