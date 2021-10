La scrittrice di best seller Sally Rooney boicotta Israele (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sta facendo discutere la decisione della scrittrice irlandese 30enne Sally Rooney di rifiutare la traduzione in ebraico del suo nuovo libro da parte di una società israeliana. Decisione presa, spiega lei stessa, a supporto degli appelli al boicottaggio di Israele per le sue politiche nei confronti dei palestinesi. I diritti per la traduzione in ebraico sono ancora disponibili, spiega Rooney in una nota. E per lei sarà «un onore» vedere Beautiful World, Where Are You tradotto in ebraico da una compagnia che condivida la sua posizione politica e quella del movimento BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), campagna globale di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele. Rooney ha rilasciato una dichiarazione diffusa in prima ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sta facendo discutere la decisione dellairlandese 30ennedi rifiutare la traduzione in ebraico del suo nuovo libro da parte di una società israeliana. Decisione presa, spiega lei stessa, a supporto degli appelli alggio diper le sue politiche nei confronti dei palestinesi. I diritti per la traduzione in ebraico sono ancora disponibili, spiegain una nota. E per lei sarà «un onore» vedere Beautiful World, Where Are You tradotto in ebraico da una compagnia che condivida la sua posizione politica e quella del movimento BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), campagna globale diggio, disinvestimento e sanzioni controha rilasciato una dichiarazione diffusa in prima ...

