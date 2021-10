La scienza stupita dalla nuova teoria | se l’universo non fosse nato dal Big Bang?

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un’ipotesi tanto rivoluzionaria quanto spaventosa: e senonmai? Lalascia tutti sbigottiti e parla del Bignon come evento di inizio “del tempo”. Spazio (Adobe Stock)La domanda è da sempre al centro delle “crisi esistenziali” dell’uomo. Da dove veniamo? Quando tutto ha avuto inizio? In tanti hanno tentato di porre rimedio a questa annosa questione che da secoli, millenni, attanaglia la mente dell’uomo. Ora che ladel Bigsembrava aver allineato le coscienze di tutti, ecco spuntare un’altra, incredibile ipotesi, che rimescola le carte. E senon avesse mai avuto un inizio? Spazio profondo (Adobe Stock)Il Bigè davvero il momento in ...

Advertising

lallero13 : @noraikend Sono stupita da tanto astio verso la scienza , posso capire perché ? -

Ultime Notizie dalla rete : scienza stupita

Computer Magazine

Polina Kochelenko, ex L'isola di Adamo ed Eva/ Luxuria: "Morta annegata?" E ancora: "Non ... come dire 'ma cosa dice?', per poi replicare: " Laè fatta di numeri, non si possono ...Polina Kochelenko, ex L'isola di Adamo ed Eva/ Luxuria: "Morta annegata?" "Se Fusaro, ...pass falsi anche a personaggi famosi - sollevare dubbi e questioni è il compito primario della. ...WhatsApp, Instagram e Facebook bloccati: app in down, cosa sta succedendo. WhatsApp, Facebook e Instagram sono offline. Le tre app social più amate e utilizzate al mondo sono and ...