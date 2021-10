La Roma scherza dopo il k o di Abraham | “Amiamo la sosta per le nazionali”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) “laper le”: cosìlasul proprio profilo Twitterl’infortunio di Tammycon la sua Inghilterra. L’attaccante rientrerà oggi nella Capitale per effettuare accertamentiil problema alla caviglia accusato durante il match contro l’Ungheria. Ad oggi è in fortissimo dubbio per la trasferta a Torino contro la Juventus di domenica sera. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Roma, si scherza dopo il k.o di Tammy #Abraham con l'#Inghilterra: 'Amiamo la sosta per le nazionali' - SaffronHorizon : RT @_EMANUELE_D: 'Quanno se scherza, bisogna èsse' seri!'. A 40 anni dall'uscita de 'Il Marchese del Grillo' di Alberto Sordi... la scena… - CasaLettori : RT @_EMANUELE_D: 'Quanno se scherza, bisogna èsse' seri!'. A 40 anni dall'uscita de 'Il Marchese del Grillo' di Alberto Sordi... la scena… - Simone220580 : RT @_EMANUELE_D: 'Quanno se scherza, bisogna èsse' seri!'. A 40 anni dall'uscita de 'Il Marchese del Grillo' di Alberto Sordi... la scena… - FioccaGabriele : RT @_EMANUELE_D: 'Quanno se scherza, bisogna èsse' seri!'. A 40 anni dall'uscita de 'Il Marchese del Grillo' di Alberto Sordi... la scena… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma scherza

Il dato più preoccupante è quello della Polizia penitenziaria, anche se pure l'Esercito non. Il più incerto riguarda la Polizia, dove però c'è allerta per i reparti mobili di alcune ...di- ...... un po' tutti i portavoce di partito (di più quelli di destra, ma anche a sinistra non si) ... "Cgil, Cisl e Uil hanno indetto una grande, bella e sacrosanta manifestazione aper il 16 ...La Roma scherza su Twitter dopo l'infortunio alla caviglia di Tammy Abraham con l'Inghilterra: l'attaccante è in forte dubbio per la Juve.Panatta con stupore in studio mette i puntini sulle i: "A parte gli scherzi, io non ho assolutamente insultato i romani, secondo me Ferrero non sta tanto bene". Tutto è accaduto a "Quelli che il luned ...