La prof che ha invitato la studentessa senza Green pass a lasciare l'aula: "Mai vista a lezione prima" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non ci sarebbe stato nessun insulto e nessuna aggressione. Questo ha dichiarato Luisa Lugli, la docente che ha sospeso il corso al quale si era presentata Silvia, la studentessa dell'università di Bologna senza Green pass che non ha voluto lasciare l'aula. A Repubblica Bologna la professoressa aggiunge di non averla mai vista: "Ho riavuto lezione il giorno dopo, e anche oggi, e la ragazza non si è più presentata. Penso fosse la prima volta che veniva al mio corso, quantomeno in presenza". Lugli nega le aggressioni denunciate dalla ragazza. "Che io abbia visto non c'è stata nessuna aggressione, soltanto uno scambio di opinioni contrastanti. Anche perché, se fosse avvenuto in aula, ...

