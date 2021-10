La Principessa può sposare una persona del suo stesso sesso ed essere Regina? La clamorosa svolta in Olanda (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nei Paesi Bassi dal 2001 è legale sposare una persona dello stesso sesso, ma a quanto pare questo nodo non si era ancora sciolto relativamente alla corona olandese. Infatti come si pone questa legge qualora ci fosse un erede al trono che intende sposare una persona del proprio sesso? Leggi anche -> La storia di Amalia d’Olanda, la Principessa 18enne che ha rinunciato alla sua indennità A sciogliere la questione è stato il primo Ministro olandese Mark Rutte che ha chiarito come un re o una Regina potrebbe anche sposare una persona del proprio sesso. La questione si potrà applicare alla Principessa Amalia, che a dicembre compirà 18 ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nei Paesi Bassi dal 2001 è legaleunadello, ma a quanto pare questo nodo non si era ancora sciolto relativamente alla corona olandese. Infatti come si pone questa legge qualora ci fosse un erede al trono che intendeunadel proprio? Leggi anche -> La storia di Amalia d’, la18enne che ha rinunciato alla sua indennità A sciogliere la questione è stato il primo Ministro olandese Mark Rutte che ha chiarito come un re o unapotrebbe ancheunadel proprio. La questione si potrà applicare allaAmalia, che a dicembre compirà 18 ...

ricciotibetano0 : @Maty9722 Ma non è la principessa che lei può non fare e gli altri fanno dai, che discorsi sono. - Max7913478744 : @mywifeluna Buongiorno mia Principessa ???. Ed è appena lunedì figuriamoci cosa può succedere durante la settimana ???????????? - eranurag2901 : RT @dany_grazia: Da bambina sognavo di essere una principessa.... Presto per noi donne quel sogno finisce....e capiamo che dalla vita tutt… - listeruuus : RT @dany_grazia: Da bambina sognavo di essere una principessa.... Presto per noi donne quel sogno finisce....e capiamo che dalla vita tutt… - emel0371 : RT @dany_grazia: Da bambina sognavo di essere una principessa.... Presto per noi donne quel sogno finisce....e capiamo che dalla vita tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Principessa può La Regina Elisabetta per la prima volta in pubblico con il bastone da passeggio Stavolta, però, si tratta davvero di una notizia che in certo senso può essere definita storica. La ... La principessa Anna, figlia della Regina, ha aiutato la madre da scendere dalla limousine prima di ...

La Regina Elisabetta sta male? Le foto che fanno preoccupare: mai vista così, come si presenta ... è stata proprio la Principessa Reale, una volta scesa dalla limousine, a passarlo alla Regina che poi si è mossa abilmente tra la folla. Da Buckingham non hanno fornito spiegazioni e ciò può ...

"La principessa può sposare anche una donna" QUOTIDIANO NAZIONALE Stavolta, però, si tratta davvero di una notizia che in certo sensoessere definita storica. La ... LaAnna, figlia della Regina, ha aiutato la madre da scendere dalla limousine prima di ...... è stata proprio laReale, una volta scesa dalla limousine, a passarlo alla Regina che poi si è mossa abilmente tra la folla. Da Buckingham non hanno fornito spiegazioni e ciò...