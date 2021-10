La potente Supplica alla Madonna di Fatima da recitare oggi 13 ottobre | ultima apparizione

Advertising

daniele19921 : RT @CiaoKarol: Supplica potente da recitare a Nostra Signora di Aparecida oggi, 12 ottobre 2021, nel giorno della Sua festa! ? Ecco la pr… - Paola7460 : RT @CiaoKarol: Supplica potente da recitare a Nostra Signora di Aparecida oggi, 12 ottobre 2021, nel giorno della Sua festa! ? Ecco la pr… - SadrenW : RT @CiaoKarol: Supplica potente da recitare a Nostra Signora di Aparecida oggi, 12 ottobre 2021, nel giorno della Sua festa! ? Ecco la pr… - JunipersV : RT @CiaoKarol: Supplica potente da recitare a Nostra Signora di Aparecida oggi, 12 ottobre 2021, nel giorno della Sua festa! ? Ecco la pr… - ziolions4219 : RT @CiaoKarol: Supplica potente da recitare a Nostra Signora di Aparecida oggi, 12 ottobre 2021, nel giorno della Sua festa! ? Ecco la pr… -

Ultime Notizie dalla rete : potente Supplica

Papaboys 3.0

Tuttavia, l'avvocato ignorerà la suae andrà a recuperare Santiago Becerra. Idelfonso ... la domestica Alonso sceglierà di dare all'avvocato Alvarez - Hermoso unveleno che metterà ...Madonna del Rosario 7 ottobre: testo preghiera eI. - O Augusta Regina delle vittorie, o Vergine sovrana del Paradiso, al cui nomesi rallegrano i cieli e tremano per terrore gli ...La Beata Vergine Maria porta a compimento la promessa fatta ai tre veggenti affinché tutti credano nella sua venuta. Quel 13 ottobre nel cielo avviene un fatto portentoso, passato alla storia come il ..."Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non entrerà in esso. Gesù è chiaro: prendete esempio dai più piccoli, dalla loro fiducia, dalla loro istintiva bontà, dalla semplicità con cui accolg ...