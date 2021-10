La Polonia, il paese più inquinante d’Europa, ha un problema: c’è troppo fotovoltaico (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Polonia ha, da tempo, un problema: è il paese più inquinato e inquinante d’Europa, patria delle centrali a carbone più nocive del continente, la più tristemente celebre delle quali è la centrale di Belchatow (responsabile, si stima, dell’emissione di più di 30 milioni di tonnellate di Co2 all’anno). Dall’inquinante lavoro delle centrali dipende buona parte del fabbisogno energetico del paese che, più volte, nonostante i numerosi ammonimenti, ha ribadito all’Ue di non avere nessuna intenzione di ridurre il suo uso e consumo di carbone da cui, ad oggi, dipende per il 70% per il suo fabbisogno energetico. Da qualche mese, però, di problema la Polonia ne ha un altro: produce troppa energia dal fotovoltaico. Anzi: ne ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Laha, da tempo, un: è ilpiù inquinato e, patria delle centrali a carbone più nocive del continente, la più tristemente celebre delle quali è la centrale di Belchatow (responsabile, si stima, dell’emissione di più di 30 milioni di tonnellate di Co2 all’anno). Dall’lavoro delle centrali dipende buona parte del fabbisogno energetico delche, più volte, nonostante i numerosi ammonimenti, ha ribadito all’Ue di non avere nessuna intenzione di ridurre il suo uso e consumo di carbone da cui, ad oggi, dipende per il 70% per il suo fabbisogno energetico. Da qualche mese, però, dilane ha un altro: produce troppa energia dal. Anzi: ne ...

