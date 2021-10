La politica della rabbia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) È celebre nella storia quella volta in cui Alessandro Magno andò da Diogene offrendogli di esaudire qualunque suo desiderio e il filosofo, sdraiato bellamente al sole, gli rispose chiedendogli di spostarsi un po’, dal momento che gli stava facendo ombra. Così erano i filosofi cinici: intenti a fare della propria vita un’alternativa antagonistica all’oppressione e al potere, mediante una condotta irriverente, dissacrante, scarsamente rispettosa delle strutture che animavano la società. Sono tali atteggiamenti poi, ad averli resi dei dimenticati della storia della filosofia, la quale ha privilegiato maggiormente una dimensione contemplativa, ma proprio questo primato della prassi è la caratteristica che invece, secondo Franco Palazzi, potrebbe essere fondamentale recuperare oggi per impostare una nuova filosofia ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) È celebre nella storia quella volta in cui Alessandro Magno andò da Diogene offrendogli di esaudire qualunque suo desiderio e il filosofo, sdraiato bellamente al sole, gli rispose chiedendogli di spostarsi un po’, dal momento che gli stava facendo ombra. Così erano i filosofi cinici: intenti a farepropria vita un’alternativa antagonistica all’oppressione e al potere, mediante una condotta irriverente, dissacrante, scarsamente rispettosa delle strutture che animavano la società. Sono tali atteggiamenti poi, ad averli resi dei dimenticatistoriafilosofia, la quale ha privilegiato maggiormente una dimensione contemplativa, ma proprio questo primatoprassi è la caratteristica che invece, secondo Franco Palazzi, potrebbe essere fondamentale recuperare oggi per impostare una nuova filosofia ...

