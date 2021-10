La nuova legge australiana consente ai regolatori di sequestrare e congelare le criptovalute (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Le misure sono volte a prendere una posizione decisiva contro i pagamenti di ransomware: ministro degli Interni Dopo un'ondata di attacchi informatici a cruciali infrastrutture australiane, tra cui importanti aziende e agenzie statali, lo scorso anno, il paese ha deciso di introdurre sanzioni più severe per i criminali informatici in quello che viene definito il "Piano d'azione ransomware". Queste nuove serie di misure mirano a criminalizzare la vendita di dati rubati e l'acquisto di malware con l'intenzione di commettere crimini informatici, scoraggiando le vittime dal pagare un riscatto per attacchi informatici e a loro volta scoraggiando i criminali informatici internazionali dal prendere di mira le istituzioni australiane controllandone il flusso di fondi nel mondo dei ransomware. "Il Ransomware Action Plan prende una posizione decisiva: il governo australiano non ... Leggi su coinlist.me (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Le misure sono volte a prendere una posizione decisiva contro i pagamenti di ransomware: ministro degli Interni Dopo un'ondata di attacchi informatici a cruciali infrastrutture australiane, tra cui importanti aziende e agenzie statali, lo scorso anno, il paese ha deciso di introdurre sanzioni più severe per i criminali informatici in quello che viene definito il "Piano d'azione ransomware". Queste nuove serie di misure mirano a criminalizzare la vendita di dati rubati e l'acquisto di malware con l'intenzione di commettere crimini informatici, scoraggiando le vittime dal pagare un riscatto per attacchi informatici e a loro volta scoraggiando i criminali informatici internazionali dal prendere di mira le istituzioni australiane controllandone il flusso di fondi nel mondo dei ransomware. "Il Ransomware Action Plan prende una posizione decisiva: il governo australiano non ...

