La "non binaria" Demi Lovato ora difende gli alieni: "Non chiamateli così, è razzista" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott — Demi Lovato, una vita spesa per le battaglie che contano. L'attrice e popstar americana, dopo aver provocato più di uno sbadiglio dichiarando al mondo intero di essere non binaria per ravviare una carriera già sul fondo del secchio — i suoi pronomi sono they-them, specifica, manco fosse il Papa — ha recentemente dichiarato che la parola «alieno» è offensiva nei confronti degli extra terrestri stessi, e il suo utilizzo andrebbe abolito. Demi Lovato vede gli alieni… Il motivo di tale impegno per la causa aliena è presto detto: Demi Lovato sostiene di avere avvistato degli Ufo e di credere nell'esistenza degli alieni, pardon, degli extra terrestri. E guarda caso ne ha fatto una serie in streaming, Unidentified with ...

